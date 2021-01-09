Минтранс Индонезии: Начат поиск исчезнувшего с радаров Boeing 737-500
Министерство транспорта Индонезии подтверждает, что началась поисково-спасательная операция самолета Boeing 737-500, исчезнувшего с радаров на рейсе из столицы Индонезии Джакарты в Понтианак в провинцию Западный Калимантан, Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Также сообщается, что в Сети появился предположительный список пассажиров самолета, принадлежащего Sriwijaya Air. Согласно этим данным, на борту находится 62 человека. Также известно о фотографиях, которые распространяются якобы с места крушения лайнера. Отмечается, что авиакомпания официально не подтвердила авиакатастрофу.
Авиакомпания Sriwijaya Air в сообщении пояснила, что собирает более подробную информацию о полете для официального заявления.
По данным Flightradar, самолет исчез с радаров после вылета из Джакарты в субботу по пути в Понтианак. Первый полет самолета Sriwijaya Air состоялся в мае 1994 года - 26 лет назад.
Напомним, Boeing-737Max компании Lion Air разбился в Индонезии утром 29 октября 2018 года. Самолет пропал с экранов радаров через 13 минут после вылета из Джакарты. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа. Все они погибли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru