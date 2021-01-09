Минтранс Индонезии: Начат поиск исчезнувшего с радаров Boeing 737-500

Министерство транспорта Индонезии подтверждает, что началась поисково-спасательная операция самолета Boeing 737-500, исчезнувшего с радаров на рейсе из столицы Индонезии Джакарты в Понтианак в провинцию Западный Калимантан, Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Также сообщается, что в Сети появился предположительный список пассажиров самолета, принадлежащего Sriwijaya Air. Согласно этим данным, на борту находится 62 человека. Также известно о фотографиях, которые распространяются якобы с места крушения лайнера. Отмечается, что авиакомпания официально не подтвердила авиакатастрофу.