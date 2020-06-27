В Сеть выложили видео с гигантским торнадо под Вологдой

Местные жители в Таганрогском районе Вологодской области выложили в соцсеть «Вконтакте» видео с гигантским торнадо.

На снятых кадрах гигантская воронка покачивается между землей и небом. От сильного ветра раскачиваются деревья, сверкают молнии, сообщает РИА Новости.

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«Мне страшно. Бежим! Уходим!» — призывают друг друга мужчина и женщина за кадром.

Ранее, по данным «Вестей», стало известно, что смерч сформировался в Тарногском районе. Сообщалось о вырванных с корнем деревьях. Данных о пострадавших не поступало.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Вологодская ОбластьБедствие
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