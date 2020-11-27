В Адыгее полицейский случайно подстрелил 14-летнюю девочку
Следователи СУ СК РФ по Республике Адыгея возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который случайно ранил из табельного оружия несовершеннолетнюю девочку, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл вечером 25 ноября. По данным следствия, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не остановился по требованию полиции и попытался скрыться. Стражи порядка стали преследовать нарушителя и в ходе погони один из них сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего шесть раз выстрелил по кузову автомобиля, повредив заднее колесо.
После остановки автомобиля, полицейские обнаружили в салоне ВАЗа раненую 14-летнюю пассажирку, которую незамедлительно доставили в больницу. Врачи диагоностировали у девочки огнестрельное ранение поясничной области, проникающее в брюшную область с ранением тонкой кишки. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь, её жизни ничего не угрожает.
Уголовное дело в отношении инспектора республиканского ДПС МВД возбуждено по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
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