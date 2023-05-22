В Сербии произошел взрыв на оборонном предприятии

Взрыв прогремел на государственном оборонном предприятии «Крушик» в Сербии, в результате пострадал один человек. Об этом пишет издание Blic.

Взрыв произошел в московском магазине «Перекресток»

Отмечается, что ЧП на «фабрике оборонной промышленности» в Валево произошло утром 22 мая. Причина взрыва не уточняется.

«Пострадала сотрудница. Она доставлена в центр неотложной помощи больницы города», — говорится в сообщении.

На минувшей неделе взрыв произошел на газопроводе в Ханты-Мансийском округе, пострадали пять человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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