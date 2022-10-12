В Сербии назвали вероятную причину аварии на нефтепроводе «Дружба»
12 октября 202213:13
Авария на нефтепроводе «Дружба» могла произойти из-за диверсии. Об этом заявила сербский вице-премьер Зорана Михайлович, передает ТАСС.
По ее словам, учитывая, то, что сейчас идет энергетическая мировая война, инцидент с нефтепроводом «Дружба», через который идет только российская нефть, выглядит как продолжение того, что случилось с газопроводом «Северный поток».
Ранее польский оператор нефтепровода «Дружба» сообщил об утечке, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru