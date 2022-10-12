В Сербии назвали вероятную причину аварии на нефтепроводе «Дружба»

Авария на нефтепроводе «Дружба» могла произойти из-за диверсии. Об этом заявила сербский вице-премьер Зорана Михайлович, передает ТАСС.

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По ее словам, учитывая, то, что сейчас идет энергетическая мировая война, инцидент с нефтепроводом «Дружба», через который идет только российская нефть, выглядит как продолжение того, что случилось с газопроводом «Северный поток».

Ранее польский оператор нефтепровода «Дружба» сообщил об утечке, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:СербияПольшаАварияГазопровод
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