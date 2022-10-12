«Случайное повреждение»: В Польше назвали возможную причину утечки на «Дружбе»

Нет оснований полагать, что причиной утечки на нефтепроводе «Дружба» является диверсия, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер, передает Reuters.

По его словам, предварительно речь идет о случайно повреждении.

При этом в компании «Транснефть» сообщили, что неизвестно, сколько потребуется времени на устранение утечки.

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Ранее на одной из линий нефтепровода «Дружба» произошла утечка топлива, как сообщил польский оператор Pern. При этом вторая линия работает в обычном режиме. ЧП произошло на линии, которая является основной для поставок сырой нефти в ФРГ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияНефтьПольша
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