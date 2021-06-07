В Сербии на военном складе произошел еще один взрыв

Ранее 4 июня на складах предприятия произошел пожар, затем последовали мощные взрывы, пишет Газета.ру. Инцидент произошел в складских помещениях, а не в производственных цехах, поэтому никто не пострадал. Все работники были эвакуированы, сообщает RT.

К ликвидации огня привлекли военные вертолеты, они сбросили на склады с боеприпасами более 100 тонн воды, пишет ФАН. По предварительным данным, ущерб от пожара составил от полутора до двух миллионов евро.

