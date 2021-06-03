Один человек погиб при взрыве на руднике в Бурятии

Предположительно, один человек погиб, еще семь рабочих смогли спастись и выбраться на поверхность. Инцидент произошел из-за непроизвольной детонации взрывчатки. На месте работают спасатели. По предварительной информации, производство принадлежит компании «Рифей».

Ранее пять детей пострадали при взрыве газового баллона в неиспользуемом дачном доме на территории СНТ «Урожайный» в городе Соколе. Детям от 12 до 15 лет. Они госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии, у остальных повреждения легкой и средней степени тяжести, пишет РЕН ТВ.