Один человек погиб при взрыве на руднике в Бурятии
В Бурятии на золотодобывающем руднике «Владимирский» в Окинском районе произошел взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Предположительно, один человек погиб, еще семь рабочих смогли спастись и выбраться на поверхность. Инцидент произошел из-за непроизвольной детонации взрывчатки. На месте работают спасатели. По предварительной информации, производство принадлежит компании «Рифей».
Ранее пять детей пострадали при взрыве газового баллона в неиспользуемом дачном доме на территории СНТ «Урожайный» в городе Соколе. Детям от 12 до 15 лет. Они госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии, у остальных повреждения легкой и средней степени тяжести, пишет РЕН ТВ.
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