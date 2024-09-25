В Сбере сообщили, что 80% хищений средств проводят с помощью mе2mе-переводов

«Что касается me2me-переводов, они имеют низкий уровень риска, банковские антифрод-системы их пропускают. Поэтому необходимо пересмотреть текущий стандарт риск-индикаторов для переводов между своими счетами», — пояснил он.

По словам Кузнецова, следует ввести лимиты на операции по токенизированным картам. Также банкам-получателям следует обращать более пристальное внимание на операции по снятию наличных, если клиент недавно переводил средства на счет другого банка.

Ранее министр МВД Владимир Колокольцев заявил, что ущерб от IT-преступлений в России с начала 2024 года превысил 116 миллиардов рублей. По его словам, за последние пять лет количество киберпреступлений выросло более чем вдвое, напоминает «Радиоточка НСН».

