В Сбере сообщили, что 80% хищений средств проводят с помощью mе2mе-переводов
В 80% случаев мошенники выводят похищенные средства через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты либо через переводы между счетами жертвы, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках XXI Международного банковского форума.
«Что касается me2me-переводов, они имеют низкий уровень риска, банковские антифрод-системы их пропускают. Поэтому необходимо пересмотреть текущий стандарт риск-индикаторов для переводов между своими счетами», — пояснил он.
По словам Кузнецова, следует ввести лимиты на операции по токенизированным картам. Также банкам-получателям следует обращать более пристальное внимание на операции по снятию наличных, если клиент недавно переводил средства на счет другого банка.
Ранее министр МВД Владимир Колокольцев заявил, что ущерб от IT-преступлений в России с начала 2024 года превысил 116 миллиардов рублей. По его словам, за последние пять лет количество киберпреступлений выросло более чем вдвое, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru