В Саратовской области женщина насмерть сбила ребенка

Инцидент произошел около восьми километров от поселка Красный Боец, где мальчик находился вместе с мамой, которая занималась уборкой урожая. 47-летняя владелица сельхозугодий на автомобиле Toyota, двигаясь задним ходом, наехала на ребенка.

После этого она доставила мальчика в лечебное учреждение, где через непродолжительное время от полученных травм он скончался.

Ход проверки взял под личный контроль прокурор Ершовского района.

Ранее женщина и ребенок стали жертвами автоаварии с «КамАЗом» в Калмыкии.

