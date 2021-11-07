В Саратовской области женщина насмерть сбила ребенка

В Ершовском районе Саратовской области проводится проверка по факту гибели 12-летнего ребенка, которого в поле сбила на внедорожнике женщина-фермер, сообщает региональное управление СКР.

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Инцидент произошел около восьми километров от поселка Красный Боец, где мальчик находился вместе с мамой, которая занималась уборкой урожая. 47-летняя владелица сельхозугодий на автомобиле Toyota, двигаясь задним ходом, наехала на ребенка.

После этого она доставила мальчика в лечебное учреждение, где через непродолжительное время от полученных травм он скончался.

Ход проверки взял под личный контроль прокурор Ершовского района.

Ранее женщина и ребенок стали жертвами автоаварии с «КамАЗом» в Калмыкии.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТП
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