В Саратовской области женщина насмерть сбила ребенка
В Ершовском районе Саратовской области проводится проверка по факту гибели 12-летнего ребенка, которого в поле сбила на внедорожнике женщина-фермер, сообщает региональное управление СКР.
Инцидент произошел около восьми километров от поселка Красный Боец, где мальчик находился вместе с мамой, которая занималась уборкой урожая. 47-летняя владелица сельхозугодий на автомобиле Toyota, двигаясь задним ходом, наехала на ребенка.
После этого она доставила мальчика в лечебное учреждение, где через непродолжительное время от полученных травм он скончался.
Ход проверки взял под личный контроль прокурор Ершовского района.
Ранее женщина и ребенок стали жертвами автоаварии с «КамАЗом» в Калмыкии.
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