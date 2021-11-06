Три человека стали жертвами ДТП в Псковской области
6 ноября 202100:40
В результате столкновения автомобилей «Газель» и «Лада Гранта» в Псковском районе трое человек погибли и трое пострадали. Об этом сообщили в УМВД России по Псковской области.
Отмечается, что водитель «Лады» выехал на встречную полосу, все три человека, которые находившиеся в этом автомобиле, погибли. Пострадавшие госпитализированы.
На месте аварии находятся сотрудники оперативных служб. Проводится проверка для установления причин и деталей произошедшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru