Три человека стали жертвами ДТП в Псковской области

В результате столкновения автомобилей «Газель» и «Лада Гранта» в Псковском районе трое человек погибли и трое пострадали. Об этом сообщили в УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что водитель «Лады» выехал на встречную полосу, все три человека, которые находившиеся в этом автомобиле, погибли. Пострадавшие госпитализированы.

На месте аварии находятся сотрудники оперативных служб. Проводится проверка для установления причин и деталей произошедшего.

