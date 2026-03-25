ФСБ предотвратила теракт в Новороссийске

Теракт на территории учебной базы Краснодарского университета МВД предотвратили в Новороссийске. Об этом рассказали в управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что преступление готовили украинские спецслужбы.

«Куратор передал исполнителю координаты расположения интересующих объектов учебной базы, инструктировал об особенностях проникновения на территорию базы, а также приготовления зажигательной смеси», - отметили в УФСБ.

Злоумышленник выполнил все указания по совершению атаки, но не довел преступную деятельность до конца, так как был задержан силовиками.

Против исполнителя возбудили уголовное дело о теракте, фигурант заключен под стражу.

Ранее ФСБ задержала четырех подростков за поджоги в Московском регионе, пишет Ura.ru.

