В Саратовской области задержали подростка по подозрению в покушении на депутата

В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в попытке убийства депутата. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, подросток вступил в сговор с пока не установленными лицами. Получив от них указания, он вооружился молотком и направился к дому депутата, чтобы совершить убийство.