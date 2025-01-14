В Саратовской области задержали подростка по подозрению в покушении на депутата
В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в попытке убийства депутата. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По предварительным данным, подросток вступил в сговор с пока не установленными лицами. Получив от них указания, он вооружился молотком и направился к дому депутата, чтобы совершить убийство.
Однако, обнаружив, что чиновника нет на месте, он покинул территорию, намереваясь продолжить преступный план после уточнения местонахождения мужчины.
Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму регионального МВД. Обстоятельства произошедшего уточняются, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кандидат в главы Пентагона Хегсет призвал к активному сдерживанию России
- В Саратовской области задержали подростка по подозрению в покушении на депутата
- В США заявили о необходимости модернизации ядерной триады
- Столичные правоохранители задержали россиянку за контрабанду запрещенных веществ
- Режим ЧС межмуниципального уровня ввели из-за пожара на предприятии в Энгельсе
- Зеленский заявил, что нехватку оружия испытывают более 100 бригад ВСУ
- Губернатор Брянской области обратился к Минобороны после атаки ВСУ на регион
- Роскомнадзор заявил о восстановлении работы Рунета
- Посольство России в Анголе предупредило о риске заразиться холерой
- Выдача ипотеки в 2024 году обвалилась почти на 40%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru