В Саратовской области задержали подростка по подозрению в покушении на депутата

В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в попытке убийства депутата. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, подросток вступил в сговор с пока не установленными лицами. Получив от них указания, он вооружился молотком и направился к дому депутата, чтобы совершить убийство.

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Однако, обнаружив, что чиновника нет на месте, он покинул территорию, намереваясь продолжить преступный план после уточнения местонахождения мужчины.

Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму регионального МВД. Обстоятельства произошедшего уточняются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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