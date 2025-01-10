В Курске задержан подросток по делу о покушении на террористический акт

Следователи в Курске задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в попытке совершить террористический акт в одной из местных школ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Уголовное дело против него возбуждено по статьям 30 и 205 УК (покушение на совершение террористического акта).

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Пресс-служба следственного управления СК по региону уточнила, что в ближайшее время будет подано ходатайство в суд о заключении подростка под стражу.

Иные детали произошедшего не раскрываются, расследование продолжается, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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