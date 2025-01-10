В Курске задержан подросток по делу о покушении на террористический акт
Следователи в Курске задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в попытке совершить террористический акт в одной из местных школ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.
Уголовное дело против него возбуждено по статьям 30 и 205 УК (покушение на совершение террористического акта).
Пресс-служба следственного управления СК по региону уточнила, что в ближайшее время будет подано ходатайство в суд о заключении подростка под стражу.
Иные детали произошедшего не раскрываются, расследование продолжается, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Остаток средств на поддержку Украины перейдет в распоряжение команды Трампа
- Акции «Газпром нефти» выросли на фоне новых санкций США
- Джуд Лоу исполнит роль Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник»
- В Курске задержан подросток по делу о покушении на террористический акт
- Суд отклонил иск петербуржца к Роскомнадзору по делу о медленной работе YouTube
- В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА
- Вучич заявил, что США требуют полного выхода России из NIS
- Рэпера Scally Milano депортировали из Японии после высказываний о Курилах
- Минтранс обязал авиакомпании размещать детей рядом с сопровождающими
- В Люберцах задержан мужчина, напавший с ножом на женщин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru