В Курске задержан подросток по делу о покушении на террористический акт

Следователи в Курске задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в попытке совершить террористический акт в одной из местных школ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Уголовное дело против него возбуждено по статьям 30 и 205 УК (покушение на совершение террористического акта).