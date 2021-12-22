СМИ: Мать, бросившую двоих детей на улице, задержали

Вечером 22 декабря в селе Прокудино Саратовской области в овраге нашли двух голых и замерших детей: восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку. По данным следственного комитета, мальчик погиб, а девочка была госпитализирована в больницу. Сейчас врачи борются за её жизнь, об этом сообщает РИА Новости.

Мать детей объяснила свой поступок. Она очень переживала, что дом не отапливался из-за сломанного насоса. Когда детей не получилось согреть, женщина «не выдержала» и бросила детей на улице.

В прокуратуре Саратовской области сообщили, что по факту произошедшего начата проверка.

