СМИ: Мать, бросившую двоих детей на улице, задержали
Мать, бросившую двоих детей без одежды на улице, задержала полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Вечером 22 декабря в селе Прокудино Саратовской области в овраге нашли двух голых и замерших детей: восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку. По данным следственного комитета, мальчик погиб, а девочка была госпитализирована в больницу. Сейчас врачи борются за её жизнь, об этом сообщает РИА Новости.
Мать детей объяснила свой поступок. Она очень переживала, что дом не отапливался из-за сломанного насоса. Когда детей не получилось согреть, женщина «не выдержала» и бросила детей на улице.
В прокуратуре Саратовской области сообщили, что по факту произошедшего начата проверка.
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