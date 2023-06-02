Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Дагестане

Взрыв газа произошел в многоэтажке в дагестанском Каспийске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС РФ по республике.

Газовый баллон взорвался в жилом доме в Ростове-на-Дону

ЧП было зафиксировано в многоквартирном доме на улице Омарова.

«Хлопок произошел в однокомнатной квартире на 7-м этаже», – отметили в МЧС.

Разрушений нет, однако взрывом выбило три окна. Известно, что пострадал один мужчина. С ожогами его доставили в больницу.

Ранее взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме в Краснодаре, в результате пострадала женщина, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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