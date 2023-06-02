Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Дагестане

ЧП было зафиксировано в многоквартирном доме на улице Омарова.

«Хлопок произошел в однокомнатной квартире на 7-м этаже», – отметили в МЧС.

Разрушений нет, однако взрывом выбило три окна. Известно, что пострадал один мужчина. С ожогами его доставили в больницу.

Ранее взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме в Краснодаре, в результате пострадала женщина, напоминает RT.

