Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Дагестане
2 июня 202309:17
Взрыв газа произошел в многоэтажке в дагестанском Каспийске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС РФ по республике.
ЧП было зафиксировано в многоквартирном доме на улице Омарова.
«Хлопок произошел в однокомнатной квартире на 7-м этаже», – отметили в МЧС.
Разрушений нет, однако взрывом выбило три окна. Известно, что пострадал один мужчина. С ожогами его доставили в больницу.
Ранее взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме в Краснодаре, в результате пострадала женщина, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru