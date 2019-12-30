В Саратовской области в ДТП автомобиль разорвало на две части
30 декабря 201920:47
ДТП произошло на трассе в Саратовской области, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.
По данным агентства, столкнулись грузовик и легковая машина марки Opel. От удара Opel разорвало на две части. Авария произошла вблизи села Боковка.
Погибшие – 58-летний и 25-летний мужчины - находились в легковом автомобиле. Водитель грузовика не пострадал.
По предварительным данным, причиной аварии стала потеря управления водителем легкового автомобиля.
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ФОТО: depositphotos.com
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