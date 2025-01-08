В Саратовской области после атаки БПЛА развернули оперштаб

Оперштаб развернули на промышленном предприятии в Саратовской области, поврежденном после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор заявил, что Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке дронов. По данным Минобороны, ночью 8 января над Саратовской областью уничтожили 11 БПЛА, пишет «Свободная пресса».

«На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб... Обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно», — рассказал Бусаргин.

Как отметил губернатор, на месте находятся профильные службы, в том числе МЧС и областная служба спасения.

