В Саратовской области после атаки БПЛА развернули оперштаб
Оперштаб развернули на промышленном предприятии в Саратовской области, поврежденном после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор заявил, что Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке дронов. По данным Минобороны, ночью 8 января над Саратовской областью уничтожили 11 БПЛА, пишет «Свободная пресса».
«На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб... Обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно», — рассказал Бусаргин.
Как отметил губернатор, на месте находятся профильные службы, в том числе МЧС и областная служба спасения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru