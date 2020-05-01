В Саратовской области из-за вспышки коронавируса в интернате завели дело
В Саратовской области возбудили уголовное дело после выявления вспышки коронавируса в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прокуратуру по региону.
По данным ведомства, руководство интерната после обнаружения признаков ОРВИ у четырех постояльцев и одного сотрудника не предприняло действий, предупреждающих распространение инфекции. В результате произошло увеличение числа больных.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 статье 293 УК РФ («Халатность»).
Уточняется, что в настоящее время интернат находится на карантине, взяты тесты на коронавирус у всех проживающих и сотрудников учреждения.
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