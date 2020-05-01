В Саратовской области из-за вспышки коронавируса в интернате завели дело

В Саратовской области возбудили уголовное дело после выявления вспышки коронавируса в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прокуратуру по региону.

По данным ведомства, руководство интерната после обнаружения признаков ОРВИ у четырех постояльцев и одного сотрудника не предприняло действий, предупреждающих распространение инфекции. В результате произошло увеличение числа больных.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 статье 293 УК РФ («Халатность»).

Уточняется, что в настоящее время интернат находится на карантине, взяты тесты на коронавирус у всех проживающих и сотрудников учреждения.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Саратовская ОбластьКоронавирус
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