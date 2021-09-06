В Саратовской области два человека погибли при пожаре
6 сентября 202119:14
Два человека стали жертвами пожара в жилом доме в Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону.
Инцидент произошел в селе Быков Отрог. Предварительно, погибли мужчина и женщина.
Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru