В Саратовской области два человека погибли при пожаре

Два человека стали жертвами пожара в жилом доме в Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону.

В Сочи 150 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке

Инцидент произошел в селе Быков Отрог. Предварительно, погибли мужчина и женщина.

Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.

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ТЕГИ:Саратовская ОбластьПожар
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