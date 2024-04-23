В Саратове пять человек пострадали в ДТП с автобусом и трактором

По его словам, в Ленинском районе города на пересечении проспекта Строителей и улицы академика Антонова столкнулись грейдер и пассажирский автобус.

«Пострадали пять человек из автобуса. Реанимационной службой облспаса госпитализирована женщина 1976 года рождения. Еще три женщины и мужчина госпитализированы медиками центра медицины катастроф и скорой помощи», — подчеркнул Зрада.

Как уточнили в городском отделе ГИБДД, в Саратове произошла авария с трактором Caterpillar под управлением мужчины 1971 года рождения и автобусом «Лиаз» маршрута 53, которым управлял водитель 1967 г.р.

Ранее в подмосковном Щелкове маршрутка столкнулась с грузовиком, пострадали 15 человек, напоминает «Свободная пресса».

