В Саратове пять человек пострадали в ДТП с автобусом и трактором

Автобус и трактор столкнулись в Саратове, пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника областной службы спасения Никиту Зраду.

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По его словам, в Ленинском районе города на пересечении проспекта Строителей и улицы академика Антонова столкнулись грейдер и пассажирский автобус.

«Пострадали пять человек из автобуса. Реанимационной службой облспаса госпитализирована женщина 1976 года рождения. Еще три женщины и мужчина госпитализированы медиками центра медицины катастроф и скорой помощи», — подчеркнул Зрада.

Как уточнили в городском отделе ГИБДД, в Саратове произошла авария с трактором Caterpillar под управлением мужчины 1971 года рождения и автобусом «Лиаз» маршрута 53, которым управлял водитель 1967 г.р.

Ранее в подмосковном Щелкове маршрутка столкнулась с грузовиком, пострадали 15 человек, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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