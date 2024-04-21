В ФРГ в результате ДТП с автобусом пострадали 27 подростков
Не менее 27 школьников пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Германии, пишет ТАСС.
Пострадавшими являются подростки в возрасте 14-15 лет. Четыре из них получили тяжелые травмы.
ДТП произошло на магистрали А45 в регионе Зауэрланд на западе страны. Перевозивший школьников двухэтажный автобус съехал на обочину и перевернулся.
В автобусе находились 73 человека. По данным СМИ, подростки ехали в Великобританию.
Ранее в Рязанской области области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Жертвами ДТП стали шесть человек, передает «Радиоточка НСН».
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