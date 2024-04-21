В ФРГ в результате ДТП с автобусом пострадали 27 подростков

Пострадавшими являются подростки в возрасте 14-15 лет. Четыре из них получили тяжелые травмы.

ДТП произошло на магистрали А45 в регионе Зауэрланд на западе страны. Перевозивший школьников двухэтажный автобус съехал на обочину и перевернулся.

В автобусе находились 73 человека. По данным СМИ, подростки ехали в Великобританию.

Ранее в Рязанской области области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Жертвами ДТП стали шесть человек, передает «Радиоточка НСН».

