В Саратове после атаки БПЛА повреждено промышленное предприятие

Силы ПВО ликвидировали БПЛА в Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы», — написал губернатор в Telegram-канале.

Предварительно, никто не пострадал.

Ранее СМИ сообщили, что в Саратове был атакован нефтеперерабатывающий завод. На объекте произошел пожар, пишет Ura.ru.

