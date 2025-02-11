В Саратове после атаки БПЛА повреждено промышленное предприятие
11 февраля 202507:17
Силы ПВО ликвидировали БПЛА в Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы», — написал губернатор в Telegram-канале.
Предварительно, никто не пострадал.
Ранее СМИ сообщили, что в Саратове был атакован нефтеперерабатывающий завод. На объекте произошел пожар, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru