В Саратове и Энгельсе повреждены два предприятия после атаки БПЛА
14 января 202509:36
Города Саратов и Энгельс подверглись масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, силы ПВО сбили над регионом «большое количество» целей. После атаки были зафиксированы повреждения на двух промышленных предприятиях Саратова и Энгельса.
На местах находятся экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее губернатор сообщил о повреждениях на промпредприятии в Энгельсе после атаки БПЛА, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru