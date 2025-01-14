В Саратове и Энгельсе повреждены два предприятия после атаки БПЛА

Города Саратов и Энгельс подверглись масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, силы ПВО сбили над регионом «большое количество» целей. После атаки были зафиксированы повреждения на двух промышленных предприятиях Саратова и Энгельса.

На местах находятся экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее губернатор сообщил о повреждениях на промпредприятии в Энгельсе после атаки БПЛА, напоминает 360.ru.

