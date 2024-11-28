В Саратове годовалый ребенок отравился жидкостью для вейпа

В Саратове с признаками отравления был госпитализирован ребёнок 2023 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

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Врачи установили, что ухудшение состояние у малыша произошло в результате попадания в организм никотиновой жидкости для курения вейпа.

«Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», - указали в ведомстве.

Ранее ученые из Университета медицинских наук Арканзаса выяснили, что после вдыхания безникотинового или никотинового пара вейпов происходит немедленное снижение скорости кровотока в бедренной артерии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
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