В Саратове годовалый ребенок отравился жидкостью для вейпа
В Саратове с признаками отравления был госпитализирован ребёнок 2023 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
Врачи установили, что ухудшение состояние у малыша произошло в результате попадания в организм никотиновой жидкости для курения вейпа.
«Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», - указали в ведомстве.
Ранее ученые из Университета медицинских наук Арканзаса выяснили, что после вдыхания безникотинового или никотинового пара вейпов происходит немедленное снижение скорости кровотока в бедренной артерии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В Саратове годовалый ребенок отравился жидкостью для вейпа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru