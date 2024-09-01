В Саратове двух детей придавило бетонной плитой
1 сентября 202416:57
В поселке Тепличный в Саратове двух детей придавило бетонной плитой, написал в своем Telegram-канале глава управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.
Инцидент произошел в районе улицы Новый Микрорайон. В результате происшествия один ребенок погиб, второго госпитализировали.
Подробностей инцидента нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее четверо детей получили токсическое отравление после посещения бассейна в Егорьевске Московской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru