В Саратове двух детей придавило бетонной плитой

В поселке Тепличный в Саратове двух детей придавило бетонной плитой, написал в своем Telegram-канале глава управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.

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Инцидент произошел в районе улицы Новый Микрорайон. В результате происшествия один ребенок погиб, второго госпитализировали.

Подробностей инцидента нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее четверо детей получили токсическое отравление после посещения бассейна в Егорьевске Московской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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