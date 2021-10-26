В Саратове два человека сбиты машиной насмерть на пешеходном переходе
26 октября 202122:59
Два человека, переходившие дорогу по пешеходному переходу, погибли в Саратове под колесами автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что водитель автомобиля скрылся с места происшествия.
По данным ГИБДД, погибшие мужчина и женщина на вид были в возрасте 30-35 лет.
В настоящее время ведутся поиски водителя.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru