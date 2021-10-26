В Саратове два человека сбиты машиной насмерть на пешеходном переходе

Два человека, переходившие дорогу по пешеходному переходу, погибли в Саратове под колесами автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Заведено дело после ДТП с автобусом в Калмыкии

Отмечается, что водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

По данным ГИБДД, погибшие мужчина и женщина на вид были в возрасте 30-35 лет.

В настоящее время ведутся поиски водителя.


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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:СаратовДТП
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