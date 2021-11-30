В Саратове будут судить мужчину, ударившего своего знакомого ножом более 500 раз

В Саратове будут судить мужчину, который ударил своего знакомого 580 раз ножом и не менее 30 - камнем. Об этом рассказали в региональном СУСК.

Сообщается, что мотивом преступления стала ревность.

По версии следствия, 31-летний житель Саратова в ночь с 20 на 21 ноября 2020 года вместе с сожительницей находился в своей квартире в доме на улице Огородной. Далее к ним приехали знакомы. Примерно в 00:00 правонарушитель отправился с одним из них в магазин. На улице у мужчин произошел конфликт.