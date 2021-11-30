В Саратове будут судить мужчину, ударившего своего знакомого ножом более 500 раз
В Саратове будут судить мужчину, который ударил своего знакомого 580 раз ножом и не менее 30 - камнем. Об этом рассказали в региональном СУСК.
Сообщается, что мотивом преступления стала ревность.
По версии следствия, 31-летний житель Саратова в ночь с 20 на 21 ноября 2020 года вместе с сожительницей находился в своей квартире в доме на улице Огородной. Далее к ним приехали знакомы. Примерно в 00:00 правонарушитель отправился с одним из них в магазин. На улице у мужчин произошел конфликт.
Злоумышленник обвинил знакомого в том, что тот якобы приставал к его сожительнице, и два раза ударил его кулаком по голове. После чего мужчина попытался сбежать, но подозреваемый схватил с земли камень и кинул ему в спину, в результате чего молодой человек упал. Далее правонарушитель подошел к нему и начал бить его камнем, после чего достал раскладной нож и нанес ему множество ранений по всему телу. С места преступления злоумышленник скрылся.
31-летний житель Саратова был задержан. Против него возбуждено уголовное дело, которое уже направлено на рассмотрение в суд. Правонарушитель вину не признает.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Лавров допустил, что Киев сорвется на военную авантюру
- Путин предупредил о возможности очередного повышения цен на продовольствие
- Путин пообещал Украине ответ на размещение ударных комплексов, угрожающих Москве
- Путин поручил кабмину обновить план действий в связи с новым штаммом COVID-19
- В Саратове будут судить мужчину, ударившего своего знакомого ножом более 500 раз
- Путин ответил на вопрос «что не дает спать по ночам»
- Путин констатировал ускорение роста цен в России
- Лавров: НАТО перебрасывает военную технику к границам РФ
- Бывшего схиигумена Сергия признали виновным в склонении к самоубийству
- Путин: Безработица в России достигла допандемийного уровня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru