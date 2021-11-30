В Саратове будут судить мужчину, ударившего своего знакомого ножом более 500 раз

В Саратове будут судить мужчину, который ударил своего знакомого 580 раз ножом и не менее 30 - камнем. Об этом рассказали в региональном СУСК.

Сообщается, что мотивом преступления стала ревность.

По версии следствия, 31-летний житель Саратова в ночь с 20 на 21 ноября 2020 года вместе с сожительницей находился в своей квартире в доме на улице Огородной. Далее к ним приехали знакомы. Примерно в 00:00 правонарушитель отправился с одним из них в магазин. На улице у мужчин произошел конфликт.

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Злоумышленник обвинил знакомого в том, что тот якобы приставал к его сожительнице, и два раза ударил его кулаком по голове. После чего мужчина попытался сбежать, но подозреваемый схватил с земли камень и кинул ему в спину, в результате чего молодой человек упал. Далее правонарушитель подошел к нему и начал бить его камнем, после чего достал раскладной нож и нанес ему множество ранений по всему телу. С места преступления злоумышленник скрылся.

31-летний житель Саратова был задержан. Против него возбуждено уголовное дело, которое уже направлено на рассмотрение в суд. Правонарушитель вину не признает.

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ФОТО: pixabay.com
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