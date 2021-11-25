Россиянин получил срок за убийство мачехи битой
25 ноября 202112:22
Житель Ингушетии получил восемь лет лишения свободы за убийство мачехи бейсбольной битой. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным источника, 25-летний житель поселения Плиево Назрановского района в ходе внезапной бытовой ссоры ударил свою мачеху бейсбольной битой по голове около пяти раз. В результате женщина скончалась на месте. После чего злоумышленник похитил у нее телефон.
Сообщается, что мужчина уже был судим ранее.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru