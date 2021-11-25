Россиянин получил срок за убийство мачехи битой

По данным источника, 25-летний житель поселения Плиево Назрановского района в ходе внезапной бытовой ссоры ударил свою мачеху бейсбольной битой по голове около пяти раз. В результате женщина скончалась на месте. После чего злоумышленник похитил у нее телефон.

Сообщается, что мужчина уже был судим ранее.



