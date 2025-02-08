В Саратове 34 дома остались без отопления из-за аварии на тепломагистрали

В Саратове 34 жилых дома остались без отопления из-за повреждения на магистральном трубопроводе, сообщил врио главы города Павел Сурков.

В Приднестровье из-за отсутствия поставок газа из РФ отключили отопление

В настоящий момент специалисты проводят ремонтные работы.

По поручению Суркова, до возобновления подачи тепла управляющие компании должны следить за температурным режимом в домах.

Ранее жители поселка Холодный Магаданской области остались без воды и отопления в 50-градусные морозы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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