В Санкт-Петербурге загорелся ледокол «Ермак»
29 февраля 202412:59
Находящийся на утилизации ледокол "Ермак" загорелся в Санкт-Петербурге, сообщил телеканал 78.ru.
По его данным, силами экипажа огонь потушить на судне не удалось. Сейчас все матросы эвакуированы с ледокола.
Порт, в котором он находится, продолжает работу в штатном режиме. По мнению пожарных, рисков для распространения огня нет.
Ранее Театр Сатиры отменил вечерние спектакли из-за пожара, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru