В Санкт-Петербурге загорелся ледокол «Ермак»

Находящийся на утилизации ледокол "Ермак" загорелся в Санкт-Петербурге, сообщил телеканал 78.ru.

Пожар возник на Горьковском автозаводе

По его данным, силами экипажа огонь потушить на судне не удалось. Сейчас все матросы эвакуированы с ледокола.

Порт, в котором он находится, продолжает работу в штатном режиме. По мнению пожарных, рисков для распространения огня нет.

Ранее Театр Сатиры отменил вечерние спектакли из-за пожара, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МорякиСанкт-ПетербургЛедоколПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры