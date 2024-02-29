В Санкт-Петербурге загорелся ледокол «Ермак»

По его данным, силами экипажа огонь потушить на судне не удалось. Сейчас все матросы эвакуированы с ледокола.

Порт, в котором он находится, продолжает работу в штатном режиме. По мнению пожарных, рисков для распространения огня нет.

Ранее Театр Сатиры отменил вечерние спектакли из-за пожара, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

