В Санкт-Петербурге загорелся лакокрасочный завод

Мощный пожар охватил лакокрасочный завод на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщают местные СМИ.

В России в 2024 году при пожарах погибли 7,5 тысячи человек

В небо поднимается огромный черный дым, который виден в других районах города. Информация о пострадавших уточняется.

Спасатели уже прибыли на место ЧП, возгорание ликвидируют.

Ранее в результате пожара в садовом доме в СНТ «Цементник» в Липецкой области погиб ребёнок, напоминает RT.

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ТЕГИ:Санкт-ПетербургПожар

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