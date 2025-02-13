В Санкт-Петербурге загорелся лакокрасочный завод
13 февраля 202514:02
Мощный пожар охватил лакокрасочный завод на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщают местные СМИ.
В небо поднимается огромный черный дым, который виден в других районах города. Информация о пострадавших уточняется.
Спасатели уже прибыли на место ЧП, возгорание ликвидируют.
Ранее в результате пожара в садовом доме в СНТ «Цементник» в Липецкой области погиб ребёнок, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru