В Санкт-Петербурге задержали маньяка спустя 30 лет
Спустя 30 лет после совершения преступления в Санкт-Петербурге задержали маньяка, сообщает Life.ru.
В 1993 году уроженец Азербайджана Ариф вместе с подельником на автомобиле вывез двух девушек в Гатчинский район Ленобласти. Одну из жертв злоумышленники изнасиловали и убили, а второй девушке нанесли удары ножом и подожгли, но она смогла выжить.
Сейчас маньяка задержали и поместили в изолятор. По данным издания, в двухтысячных годах Ариф был дважды судим за наркотики, а три года назад был оштрафован на 20 тысяч рублей за поддельный паспорт.
Ранее стало известно, что бывший депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев убит в Москве, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Молдавия предложила выплатить «Газпрому» только $8,6 млн вместо $709 млн за газ
- Москалькова обратится в ООН из-за угрозы выселения россиян из Латвии
- Хинштейн раскритиковал призывы заблокировать в РФ VPN-сервисы
- В Нижегородской области онкобольным кололи физраствор вместо лекарств
- В Госдуме требуют убрать из телеэфира критиковавшего СВО ведущего Шепелева
- Академик Нетесов: Вариант коронавируса «Пирола» вызовет подъем заболеваемости
- Россия и Израиль подписали соглашение о совместном кинопроизводстве
- СК РФ заочно обвинил полковника ВСУ Бурдинюка в атаках БПЛА
- Генерал Заварзин заявил, что Суровикину нашли «неплохую должность»
- «Есть над чем работать»: Зеленский оценил подготовку энергосистемы Украины к зиме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru