В Санкт-Петербурге задержали маньяка спустя 30 лет

Спустя 30 лет после совершения преступления в Санкт-Петербурге задержали маньяка, сообщает Life.ru.

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В 1993 году уроженец Азербайджана Ариф вместе с подельником на автомобиле вывез двух девушек в Гатчинский район Ленобласти. Одну из жертв злоумышленники изнасиловали и убили, а второй девушке нанесли удары ножом и подожгли, но она смогла выжить.

Сейчас маньяка задержали и поместили в изолятор. По данным издания, в двухтысячных годах Ариф был дважды судим за наркотики, а три года назад был оштрафован на 20 тысяч рублей за поддельный паспорт.

Ранее стало известно, что бывший депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев убит в Москве, напоминает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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