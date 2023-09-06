В Санкт-Петербурге задержали маньяка спустя 30 лет

В 1993 году уроженец Азербайджана Ариф вместе с подельником на автомобиле вывез двух девушек в Гатчинский район Ленобласти. Одну из жертв злоумышленники изнасиловали и убили, а второй девушке нанесли удары ножом и подожгли, но она смогла выжить.

Сейчас маньяка задержали и поместили в изолятор. По данным издания, в двухтысячных годах Ариф был дважды судим за наркотики, а три года назад был оштрафован на 20 тысяч рублей за поддельный паспорт.

Ранее стало известно, что бывший депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев убит в Москве, напоминает RT.

