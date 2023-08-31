СМИ: Продюсера Палагаева арестовали по делу об убийстве экс-депутата Гамзаева

Источник канала рассказал, что парламентарий приехал в гости к кинодеятелю в его дом в СНТ «Тихая Дубрава». Предполагается, что во время застолья Палагаев выстрелил в голову Гамзаеву из пистолета Glock 17, после чего выстрелил себе в плечо, чтобы отмести от себя подозрения.

Затем продюсер вставил оружие в руку погибшему и вызвал полицию, сотрудникам которой заявил, что стрельбу в доме открыл неизвестный гость. Кроме того, Палагаев уверял, что ему не знаком человек, чьё тело с пистолетом в руке лежит у него дома.

Уточняется, что продюсер таких фильмов, как «Соловей-Разбойник», «Тайный город» и других, в настоящее время находится в больнице.

Ранее 54-летнего Гамзаева избили в одном из московских баров за то, что он приставал к официанткам и другим гостям, и провоцировал конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

