В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин за съемку территории ТЭЦ
5 марта 202412:00
В Кировском районе Санкт-Петербурга задержаны двое мужчин, которые снимали с дрона Автовскую ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
По данным ведомства, подозреваемые приехали на место на такси, при этом разрешение на съемку охраняемой территории вокруг ТЭЦ у задержанных отсутствовало.
Позже мужчин заметил один из сотрудников предприятия энергетики. На данный момент они задержаны Росгвардией.
Ранее в Крыму задержали мужчину, снимавшего стратегические объекты, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru