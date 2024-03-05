В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин за съемку территории ТЭЦ

В Кировском районе Санкт-Петербурга задержаны двое мужчин, которые снимали с дрона Автовскую ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

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По данным ведомства, подозреваемые приехали на место на такси, при этом разрешение на съемку охраняемой территории вокруг ТЭЦ у задержанных отсутствовало.

Позже мужчин заметил один из сотрудников предприятия энергетики. На данный момент они задержаны Росгвардией.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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