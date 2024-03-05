В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин за съемку территории ТЭЦ

По данным ведомства, подозреваемые приехали на место на такси, при этом разрешение на съемку охраняемой территории вокруг ТЭЦ у задержанных отсутствовало.

Позже мужчин заметил один из сотрудников предприятия энергетики. На данный момент они задержаны Росгвардией.

Ранее в Крыму задержали мужчину, снимавшего стратегические объекты, напоминает «Радиоточка НСН».

