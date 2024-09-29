В Санкт-Петербурге в школьницу выстрелили на фудкорте

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов ищут молодого человека, который выстрелил в школьницу из ракетницы, заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Инцидент произошел на фудкорте в районе Комендатской площади. Молодой человек выстрелил из ракетницы в сторону 15-летней школьницы.

После этого подозреваемый скрылся с места преступления. Девочка получила ожог левого предплечья, ее направили на амбулаторное лечение.

Ранее СМИ сообщали, что в Новосибирске выпускница тайно отправилась в зону спецоперации России на Украине вместо сдачи ЕГЭ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШкольникиСанкт-Петербург

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