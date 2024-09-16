СМИ: Три ребенка пострадали при нападении школьника с молотком в школе Челябинска

Как минимум три ребенка пострадали в результате нападения школьника с молотком на других учеников в челябинской школе, передает Telegram-канал Baza.

В Оренбурге стая бродячих собак напала на школьника

По данным СМИ, в реанимацию увезли 13-летнюю девочку. Она находится в тяжелом состоянии. Еще одна школьница находится в отделении нейрохирургии.

На месте происшествия работают оперативные службы.

По данным Telegram-канала Shot, за нападение на одноклассников задержан 13-летний школьник.

Ранее сотрудники столичной полиции задержали водителя и трех пассажиров внедорожника по подозрению в нападении на свадебный автобус в городском округе Щелково, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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