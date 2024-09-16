СМИ: Три ребенка пострадали при нападении школьника с молотком в школе Челябинска

По данным СМИ, в реанимацию увезли 13-летнюю девочку. Она находится в тяжелом состоянии. Еще одна школьница находится в отделении нейрохирургии.

На месте происшествия работают оперативные службы.



По данным Telegram-канала Shot, за нападение на одноклассников задержан 13-летний школьник.

Ранее сотрудники столичной полиции задержали водителя и трех пассажиров внедорожника по подозрению в нападении на свадебный автобус в городском округе Щелково, напоминает «Свободная пресса».