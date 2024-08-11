В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода

В Санкт-Петербурге в акватории Невы столкнулись два теплохода, сообщали пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО).

В Ростовской области при столкновении двух катеров погиб человек

По данным ведомства, теплоход столкнулся с другим при маневрировании в акватории. Суда получили повреждения корпуса и покрытия.

Пострадавших нет. Алкогольного опьянения у капитанов теплоходов не выявили.

Ранее катер навалился на крепления швартовых бочек крейсера «Аврора» в акватории Невы, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсеть/spbgov
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