В Ростовской области при столкновении двух катеров погиб человек

При столкновении двух катеров в Ростовской области погиб человек, сообщило Западное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета России.

Два теплохода затонули в ходе ледохода в Якутии

Инцидент произошел на повороте, соединяющем реку Дон и канал реки Азовка. Столкнулись катера «Беркут» с одним пассажиром на борте и «Новая Ладога» с четырьмя пассажирами.

На месте происшествия погиб судоводитель катера «Беркут». Пассажир судна получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее в Санкт-Петербурге во время туристической прогулки на Неве столкнулись два теплохода, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Попов
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