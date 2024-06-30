В Ростовской области при столкновении двух катеров погиб человек

Инцидент произошел на повороте, соединяющем реку Дон и канал реки Азовка. Столкнулись катера «Беркут» с одним пассажиром на борте и «Новая Ладога» с четырьмя пассажирами.

На месте происшествия погиб судоводитель катера «Беркут». Пассажир судна получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее в Санкт-Петербурге во время туристической прогулки на Неве столкнулись два теплохода, передает «Радиоточка НСН».

