В Санкт-Петербурге пьяная девушка въехала в автобусную остановку
Полицейские Санкт-Петербурга задержали 19-летнюю девушку, которая на автомобиле Mercedes въехала в автобусную остановку. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что инцидент произошёл в Приморском районе на улице Репищева, 16. У управлявшей иномаркой девушки имелись явные признаки алкогольного опьянения, однако от медосвидетельствования она отказалась.
Также стражи порядка установили, что у неё нет права управления транспортным средством, а автомобиль принадлежит другому человеку.
«В зависимости от развития ситуации соответствующую ответственность могут понести как собственник автомобиля, так и сама нарушительница... Пока Mercedes помещен на спецстоянку», - заключили в полиции.
Ранее на западе Москвы на улице Академика Анохина маршрутка наехала на автобусную остановку, пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru