Пьяный водитель каршеринга выехал на Дворцовую площадь в Петербурге
Нетрезвый водитель каршеринга выехал на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге и перемещался вокруг Александровской колонны в зоне, где запрещено движение автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, 22-летний неработающий житель поселка имени Свердлова Всеволожского района выехал на площадь на автомобиле «Черри Тиго». В салоне находились двое приятелей мужчины.
«Вся троица находилась в состоянии алкогольного опьянения. Проверка показала наличие в крови водителя 0,307 мг/л алкоголя», — указали в МВД.
Полицейские изъяли авто и поместили его на спецстоянку, в дальнейшем машину передадут представителю каршерингового сервиса. Нетрезвого водителя доставили в отдел полиции, на него составили административный протокол за пьяное вождение, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, мелкое хулиганство.
Ранее в Екатеринбурге нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП, в результате которого пострадал один человек, пишет Ura.ru. Мужчину привлекут к ответственности за вождение в пьяном виде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru