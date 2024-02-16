Пьяный водитель каршеринга выехал на Дворцовую площадь в Петербурге

По данным ведомства, 22-летний неработающий житель поселка имени Свердлова Всеволожского района выехал на площадь на автомобиле «Черри Тиго». В салоне находились двое приятелей мужчины.

«Вся троица находилась в состоянии алкогольного опьянения. Проверка показала наличие в крови водителя 0,307 мг/л алкоголя», — указали в МВД.

Полицейские изъяли авто и поместили его на спецстоянку, в дальнейшем машину передадут представителю каршерингового сервиса. Нетрезвого водителя доставили в отдел полиции, на него составили административный протокол за пьяное вождение, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, мелкое хулиганство.

Ранее в Екатеринбурге нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП, в результате которого пострадал один человек, пишет Ura.ru. Мужчину привлекут к ответственности за вождение в пьяном виде.

