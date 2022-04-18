В Санкт-Петербурге полицейская собака помогла задержать подозреваемого в убийстве женщины
В Санкт-Петербурге полицейская собака помогла задержать курьера, подозреваемого в убийстве женщины. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.
Тело 28-летней россиянки с множеством колото-резанных ранений было найдено 16 апреля в квартире по Большой Московской улице примерно в 12:00 часов. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
По данным оперативников, потерпевшая предоставляла платные интимуслуги, в связи с этим у правоохранителей сразу появилось предположение, что ее мог убить клиент.
После просмотра записей с камер наблюдения, полицейские определили маршрут ухода предполагаемого убийцы. Затем его выслеживанием занялась служебная собака Кадис. Животное взяло образец запаха из квартиры убитой и довело полицейских до квартиры дома, в котором проживал 23-летний мужчина, работавший курьером.
По предварительным данным, он пришел к потерпевшей в качестве клиента, но затем решил ограбить женщину. Она начала сопротивляться, после чего злоумышленник зарезал ее и сбежал с места происшествия. Сейчас его доставили в следственные органы.
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