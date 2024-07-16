В Санкт-Петербурге перекрыли канал незаконной миграции

Сотрудники полиции перекрыли в Санкт-Петербурге канал незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

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Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что злоумышленники оказывали платные услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания.

Затем иностранцы с документами, которые содержали недостоверные данные, обращались в расположенный в соседнем здании миграционный центр, где их пребывание в РФ делали легальным.

«По предварительным данным, незаконными услугами воспользовались более тысячи человек», - заявила Волк, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в управлении Следственного комитета Башкирии заявили, что в Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
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