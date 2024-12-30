В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу
Утром 30 декабря в Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы Комплекса защитных сооружений города. Об этом сообщили в пресс-службе ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России».
По данным источника для предотвращения угрозы подъема уровня воды выше критических значений в устье Невы задействован КЗС.
30 декабря в городе ожидается усиление ветра западных направлений до 24 м/с, передает издание «78.ru». Отмечается, что прогнозируемая высота волн вне льда может достичь 2,5 м. В связи с этим в городе по распоряжению капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» также приостановили движение судов по Кронштадтскому фарватеру.
Ранее «РЕН ТВ» сообщил, что при прорыве дамбы в Алтайском крае разрушилась дорога.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru