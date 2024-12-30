В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали 4 человека
В Самарской области в ДТП с автобусом погибла женщина, еще четыре человека, в том числе трое детей, получили травмы. Об этом сообщили в региональном ГУМВД России.
Инцидент произошел на трассе М-5 «Урал» в Исаклинском районе. По предварительной информации, в 02:05 часа по московскому времени автомобиль Lada Vesta, за рулем которого находилась женщина 1977-го года рождения, врезался в автобус Yutong.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия. Ее троим пассажирам, двое из которых оказались несовершеннолетними, понадобилась помощь. Еще одним пострадавшим в аварии стал несовершеннолетний пассажир автобуса.
По факту случившегося организована проверка, говорится в Telegram-канале прокуратуры Самарской области. Прокуратура Исаклинского района также проверит соблюдение требований законодательства при содержании дорог.
Ранее издание «Ura.ru» сообщило, что в 2024 году в России в ДТП погибли почти 13 тысяч человек.
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