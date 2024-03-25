В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей ТЦ «Пассаж» из-за «минирования»
25 марта 202416:25
Посетители и арендаторы ТЦ «Пассаж» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге были эвакуированы из-за угрозы «минирования». Об этом сообщает РИА Новости.
В администрации ТЦ заявили, что причиной эвакуации стал анонимный звонок.
«На место вызваны специальные службы, включая кинологов», – говорится в сообщении.
Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга провели эвакуацию в торгово-развлекательном комплексе «Лондон Молл», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru