В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей ТЦ «Пассаж» из-за «минирования»

Посетители и арендаторы ТЦ «Пассаж» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге были эвакуированы из-за угрозы «минирования». Об этом сообщает РИА Новости.

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В администрации ТЦ заявили, что причиной эвакуации стал анонимный звонок.

«На место вызваны специальные службы, включая кинологов», – говорится в сообщении.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга провели эвакуацию в торгово-развлекательном комплексе «Лондон Молл», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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