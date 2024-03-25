В Приморье эвакуировали здание «Сбербанка» из-за бесхозного предмета
Бесхозный предмет обнаружили в отделении «Сбербанка» в Артеме в Приморском крае, людей эвакуировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации городского округа.
Ранее местные Telegram-каналы сообщили, что неизвестный оставил в банке предмет, похожий на гранату, здание оцепили.
Как отметили в администрации, на месте инцидента находятся силовые структуры и правоохранительные органы.
«Установлено, что бесхозный предмет опасности для жизни и здоровья граждан не представляет», — указал собеседник РИА Новости.
Правоохранители устанавливают личность оставившего предмет, проводится проверка.
Ранее территорию Пермского государственного университета оцепили из-за бесхозной сумки, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru