В Приморье эвакуировали здание «Сбербанка» из-за бесхозного предмета

Бесхозный предмет обнаружили в отделении «Сбербанка» в Артеме в Приморском крае, людей эвакуировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации городского округа.

Ранее местные Telegram-каналы сообщили, что неизвестный оставил в банке предмет, похожий на гранату, здание оцепили.

Как отметили в администрации, на месте инцидента находятся силовые структуры и правоохранительные органы.

«Установлено, что бесхозный предмет опасности для жизни и здоровья граждан не представляет», — указал собеседник РИА Новости.

Правоохранители устанавливают личность оставившего предмет, проводится проверка.

Ранее территорию Пермского государственного университета оцепили из-за бесхозной сумки, напоминает Ura.ru.

