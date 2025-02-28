В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку
28 февраля 202516:22
В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным полиции, ДТП произошло на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта.
«На место выехали сотрудники полиции... Устанавливаются обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении.
Официальных данных о жертвах аварии и пострадавших нет. По данным издания «Фонтанка», в результате ДТП погибла девушка.
Ранее в Санкт-Петербурге водителю упавшего в реку Мойку автобуса дали шесть лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru