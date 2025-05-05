В Санкт-Петербурге арестовали женщину, специально наехавшую на посетителей кафе

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Ирину Кулаго, которая за рулем Mercedes G-Класса ночью 3 мая выехала на тротуар у кафе на улице Рубинштейна, 24. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ходе разбирательства было установлено, что у женщины был конфликт с представителями кафе. Кулаго совершила наезд умышленно. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Отмечается, что от прохождения медицинского освидетельствования женщина отказалась.

Ранее в Волгограде автомобиль влетел в подземный переход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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