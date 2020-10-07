В санатории Ялты произошел крупный пожар

В Крыму произошел пожар в санатории Минобороны «Ялта». Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.

Дом отдыха находится на Севастопольской улице в Ялте. Пожару присвоен второй номер сложности. Загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей в корпусе санатория.

Из здания были эвакуированы порядка 300 человек, сообщили в пресс-службе МЧС. Информации о пострадавших нет, передает RT.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:ПожарыКрым
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